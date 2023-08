Il Civitavecchia Calcio, ed in particolar modo il suo attacco, continuano a dimostrare di essere già pronti per l’esordio nel campionato di Eccellenza, previsto tra sole due domeniche, il 3 settembre. I nerazzurri hanno colto una vittoria in amichevole, che stupisce anche per le dimensioni con cui è arrivata. La formazione diretta da Stefano Manelli è andata a vincere per 5-1 sul campo della Boreale, che giocherà nel prossimo campionato di serie D, addirittura andando negli spogliatoi a metà gara avanti per 4-1. Protagonisti assoluti del match i due attaccanti Menghi, autore di una doppietta a sole due settimane dalla sua entrata nel gruppo, e Vittorini, anche lui fondamentale con due prodezze delle sue. A completare lo score ci ha pensato l’under Luchetti, che conferma che il Civitavecchia riesce a segnare con costanza grazie ai suoi esterni tornanti. Quindi non solo fase offensiva già ai massimi livelli, ma anche attaccanti che stanno già volando a pieno regime, come dimostrano i molti gol segnati. Nella ripresa il portiere De Clementi ha completato la grande domenica parando un calcio di rigore ai viola. E tutto questo è avvenuto con una formazione non al completo, visto che non sono stati della gara i vari Serpieri, Funari, Samuele Cerroni e Minucci. Ma dalla società, come giusto che sia, ci sarà da fare i pompieri della situazione e spegnere qualsiasi entusiasmo eccessivo. Vincere con un successo così largo sul campo di una squadra di categoria superiore fa intendere che il Civitavecchia è arrivato meglio rispetto alla Boreale in questo incontro, sia per condizione atletica attuale che per impiego di giocatori di spessore. È molto probabile che la Boreale abbia deciso di sperimentare maggiormente rispetto al Civitavecchia, il quale, al di là di ogni pretesto, ha già vinto tutte le partite disputate, segnando 18 gol in tre gare, con una media di sei reti realizzate a incontro. Quindi chi ha ragione? Chi vede un Civitavecchia spumeggiante e lanciato verso i migliori traguardi possibili oppure chi può pensare che siano solo bolle di sapone d’agosto e che tutto verrà ridotto in frantumi a breve? Non ha ragione nessuno. Semplicemente perché Serpieri e compagni partiranno lo stesso con zero punti in classifica, in campionato, così come tutte le dirette concorrenti. Ma un aspetto c’è: il Civitavecchia ha lanciato, forte e chiaro, il messaggio di volerci essere per i posti che contano. Intanto la settimana entrata vedrà le ultime due gare della fase precampionato, entrambe di scena al Vittorio Tamagnini: giovedì arriverà la visita del Canale Monterano, in quello che sarà un derby personale per Manuel Vittorini, mentre domenica ci sarà lo scontro tutto d’Eccellenza contro il Villalba, a chiudere il calcio d’agosto per il Civitavecchia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA