L’undicesimo posto su 57 squadre partecipanti certifica la grande prova della Tirreno Atletica ai Campionati Italiani Master di corsa campestre disputati a Rocca di Papa: un risultato di prestigio che conferma il valore tecnico e umano della formazione biancoazzurra civitavecchiese.

Nella rassegna tricolore organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera, la Tirreno Atletica ha ribadito l’argento regionale conquistato in stagione, impreziosendo il cammino con piazzamenti di assoluto rilievo. Su tutti spicca la prestazione di Matteo Moretti (M35), autore del miglior piazzamento individuale della squadra, ai piedi del podio, al termine di una gara condotta con intelligenza tattica e grande determinazione.

Ma oltre agli aspetti puramente tecnici – mai messi in discussione – a emergere è stato soprattutto il valore morale del gruppo: l’attaccamento alla maglia sociale, la compattezza della squadra e l’accurata preparazione organizzativa e logistica, resa possibile anche grazie al supporto prezioso di Mauro Lorusso e Giuseppe Romiti.

Il percorso, altamente tecnico e impegnativo, ha messo a dura prova tutti gli atleti: tronchi da superare, salite impervie, continui cambi di ritmo e direzione. Le condizioni meteo hanno reso la sfida ancora più dura, con la pioggia e la grandine del giorno precedente a trasformare il tracciato in un terreno fangoso e scivoloso, sotto una temperatura rigida. Metro dopo metro, i portacolori biancoazzurri hanno saputo controllare gli avversari e dosare le energie per ottenere il miglior risultato possibile.

Grande anche il calore sociale all’arrivo, tra commenti entusiasti e il tifo reciproco nelle diverse tornate di gara, a testimonianza di uno spirito di squadra che rappresenta uno dei punti di forza della Tirreno Atletica.

Questi i protagonisti della spedizione tricolore:

M35 : Matteo Moretti, Samuele Scifo M40 : Valerio Guida M45 : Giuliano Natali M50 : Floriano Panunzi, Ciro Corso, Felice Tofi M55 : Gianluca Gori, Giuseppe Romiti, Giulio Braccini M60 : Savino Lamastra M65 : Daniele Flaccavento, Claudio Furlan M70 : Valter Michesi



A sostenere il team anche la squadra femminile over 35, con Silvia Nasso (F40) e Cristina Di Camillo (F50), capaci di chiudere al 22° posto e contribuire con determinazione al risultato complessivo.

«Un ringraziamento speciale va alla Fidal Roma Sud per l’ottima organizzazione dell’evento e alla Fidal Lazio per il successo nell’assegnazione dei Campionati Italiani di cross, oltre a Fotoforgo, sempre presente e puntuale con i suoi preziosi scatti», dichiarano dalla Tirreno.

