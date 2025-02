La Supernova Fiumicino torna a sorridere. I biancorossi battono in trasferta la Virtus Valmontone con il punteggio finale di 81-73 (17-24, 40-42, 62-64) e mettono alle spalle la deludente sconfitta interna maturata durante lo scorso weekend per merito del Latina.

Due punti conquistati ed un successo di vitale importanza, che permette ai ragazzi allenati da coach Sardo di tornare in carreggiata.

Una vittoria meritata, valevole per il 17esimo turno di Serie C appartenente al Girone L di Conference Centro, che consente agli ospiti di posizionarsi al nono posto in classifica staccando di quattro distanze proprio il Valmontone.

Un match combattuto da ambo le parti. Gli ospiti, se pur protagonisti di un inizio eccezionale, sia nel primo che nel secondo quarto accusano l'entusiasmo e la spensieratezza dei padroni di casa e progressivamente calano di concentrazione.

Nonostante ciò, grazie anche all'acquisto dell'appena arrivato Okereke, riescono nella ripresa a condurre la sfida verso di loro.

Parziali: 17-24; 23-18; 22-22; 11-17.

Virtus Valmontone: Gelsi n.e., Pucciarelli 6, Yakimovski 3, Cristofari 25, Maiolo C. 16, Fedorenko 5, Maiolo S. 18, Scarozza, Cilia, Lombardo, Scarsella n.e. Allenatore: Cecconi-Chiapparelli.

Supernova Fiumicino: Zappalà 6, Peroni, Tebaldi 34, Okereke 15, Tripodi, Manzo 7, Manzotti 2, Fasolino 5, Tiraferri, Vani 12. Allenatore: Sardo.

