Dopo quelli classici per le feste natalizie, la Supernova Fiumicino ripropone anche quelli altrettanto classici da parquet. E che fuochi d’artificio, spettacolari. Alla prima del 2026 la squadra tanto cara al presidente Porfidia fa suo in modo netto e convincente lo scontro diretto contro il Basket Itri (110-77). Bastano appena due minuti, quelli iniziali nei quali i rossoneri segnano 13 punti, per rendersi conto che le feste non hanno fatto staccare la spina. Ma l’avversario è di valore e quindi tocca combattere. Anche soffrire in certi momenti. Al 14’ gli ospiti vanno, infatti, sopra di 6 lunghezze (37-43), ma la Supernova resta lucida e un po' alla volta ribalta tutto: Galan è tanto per cambiare devastante nel pitturato (22 punti solo nel primo tempo), Norcino è invece letale dall’arco dei tre punti e così al 20’ il punteggio ha tutto un altro sapore (60-49). Sapore che diventerà sempre più buono nella ripresa. Norcino continua a segnare, anche da casa sua quando serve, Madonna entra in ritmo e dalla panchina il duo Bargiacchi-Colaiori dà il giusto apporto. Tradotto +21, partita in ghiaccio e testa rivolta con anticipo al big match della settimana prossima in programma al Pala Supernova contro la capolista Veroli. A fine partita il pivot Angel Galan ha commentato la vittoria dei rossoneri: «Abbiamo lavorato bene nelle feste e si è visto in campo, avevamo tanta voglia di tornare a giocare una partita ufficiale. All’inizio, però, abbiamo dovuto fare i conti con qualche difficoltà, ma poi ci siamo sciolti ed abbiamo fatto il nostro gioco vincendo una gara importante. Sono contento sia dal punto di vista personale che di squadra, perché siamo tutti coinvolti e giochiamo come un gruppo è chiamato a fare».

IL TABELLINO. Supernova Fiumicino-Basket Itri: 110-77.

