Non bisognava sbagliare e la Supernova Fiumicino di Serie C non ha sbagliato. Con il giusto atteggiamento i ragazzi di coach Sardo hanno battuto in trasferta Aprilia con il punteggio di 96-66. Un punteggio che di fatto non ha raccontato altro nel corso dei quaranta minuti di gioco, perché dalla palla a due alla sirena finale è stato un vero e proprio monologo rossonero. Al 4' dopo il canestro in transizione di Tebaldi siamo già sul 2-12 che costringe i padroni di casa a sfruttare il primo timeout, al 10' diventa 14-30, al 12' 14-34 dopo la giocata sull'asse Marchetti e Lynch-Daniels, mentre al 18' dopo una nuova sequenza di canestri del capitano Tebaldi la Supernova vola anche sul +24. Che non sarà, però, l'apice di serata. Nella ripresa, infatti, continua il monologo, scritto anche e soprattutto da un Lynch-Daniels straripante: 36 punti totali e partita definitivamente chiusa. Fatto così un altro passo importante in classifica, d’ora in poi i rossoneri dovranno iniziare a pensare alla gara casalinga contro Frascati in programma sabato alle ore 18 al PalaSupernova.

IL TABELLINO. Virtus Aprilia-Supernova Fiumicino: 66-96.

Supernova Fiumicino: Okereke 6, Zappalà 2, Tebaldi 21, Manzo 8, Tiraferri 1, Fasolino 10, Birindelli 10, Finamore 2, Lynch-Daniels 36, Marchetti. Coach: Sardo.

