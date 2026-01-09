Riecco il campionato, riecco l’adrenalina che mancava da qualche settimana in casa Supernova Fiumicino. Domani i rossoneri di coach Pasquinelli saranno impegnati nella prima gara del 2026. Alle 18 al Pala Supernova il capitano Parlato e i suoi compagni di squadra sfideranno il Basket Itri nell’ultima giornata di andata del girone C di DR1: «Finalmente si ritorna in campo, abbiamo sfruttato la sosta lunga per mettere benzina nelle gambe e per prepararci al meglio in vista della seconda parte di stagione. La squadra ha lavorato con il giusto impegno consapevole di ciò che ci attenderà da qui in avanti». Ha raccontato alla vigilia del big match Roberto Pasquinelli. Quest'ultimo prosegue poi analizzando anche l'imminente compagine che la Supernova affronterà: «Domani sfideremo un avversario che sta dimostrando di valere i primi posti della classifica, quindi siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo complice anche la loro esperienza. Noi, però, abbiamo un obiettivo ben chiaro, mantenere inviolato il Pala Supernova. Sappiamo che dopo 20 giorni di stop non sarà facile, ma dovremo essere bravi a leggere le varie fasi della gara e ripartire da dove ci siamo fermati l’anno scorso».

