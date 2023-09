Una festa per celebrare il ritorno in campo dopo tanti anni. È quella che ha organizzato il Quartiere Campo Oro, nel corso di una serata al parco Yuri Spigarelli, dopo la partita amichevole dello scorso fine settimana sul campo dell’Allumiere. Presenti il presidente Antonello Quagliata, il direttore sportivo Pino Antonucci, il dirigente Ciro Cozzolino, mister Fabio Secondino, oltre a tutta la squadra. In attesa di capire se la squadra del Quartiere giocherà in Seconda o in Terza Categoria, la società ha colto l'occasione per vivere un momento conviviale. Nel corso della serata la Brigata Campo Oro ha anche dato vita ad un emozionante spettacolo scenografico, con lo striscione “La storia continua” ed alcuni fumogeni gialloverdi, con l'idea di favorire l'attaccamento dei giocatori al progetto e al quartiere. Intanto il Quartiere Campo Oro ha anche manifestato l’intenzione di allargarsi e, prossimamente, di dare vita ad una squadra di calcio a 5, sport da sempre amato da diversi dirigenti gialloverdi, come il presidente Quagliata e il direttore sportivo Antonucci.

