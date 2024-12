Settimana di pausa per il campionato di serie B Interregionale che riprenderà il suo cammino sabato, con la WeCOM-Ortoetruria che incontrerà per l’esordio nella fase ad orologio, sul campo esterno di Pesaro, i padroni di casa della Baseart Pisaurum 2000. La Stella Azzurra troverà sul proprio percorso oltre ai pesaresi anche Teramo, Amatori Pescara e Porto Recanati, formazioni giunte dal quarto all’ottavo posto del girone F. Da martedì scorso la squadra si sta allenando per affrontare al meglio i prossimi incontri dei play-in Silver, la cui classifica finale consentirà alle prime due squadre posizionatesi tra le otto in lizza, di poter accedere ai playoff per la conquista della promozione.

I biancostellati hanno sostenuto venerdì scorso, traendo spunti importanti sia pure non al completo, una interessante gara amichevole a Siena opposti alla forte compagine della Virtus, giunta seconda nella regular season della pari serie toscana.

«Siamo estremamente soddisfatti da quanto fatto sino ad ora - dichiara la dirigenza - perché sapevamo di aver costruito una buona squadra che ha raggiunto in tempi rapidi l’obiettivo del mantenimento della categoria, sfiorando la quarta posizione (sfuggita solo per differenza canestri, ndr) in un girone di grande qualità e molto competitivo. In questa seconda fase, nel quale le prime due squadre tra le otto in competizione disputeranno i playoff, partiamo da una classifica interessante e vogliamo giocare al massimo con l’obiettivo primario di dare tutto quello che abbiamo e continuare ad entusiasmare i nostri tifosi che certamente affolleranno ancor di più le tribune del PalaMalè per sostenere i ragazzi nel loro difficile impegno». Primo impegno sabato a Pesaro e poi appuntamento per il primo grande match interno domenica 10 marzo alle 18 contro Teramo.

