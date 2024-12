Dopo la settimana di pausa torna in azione domani pomeriggio la Stella Azzurra Wecom Ortoetruria che riprende il suo cammino nella cosiddetta “fase ad orologio”, sul campo esterno di Pesaro, i padroni di casa della Baseart Pisaurum 2000. Palla a due alle ore 18. Esordio casalingo domenica prossima al PalaMalè contro il Teramo. Da martedì scorso la squadra si sta allenando per affrontare al meglio i prossimi incontri dei playin Silver, la cui classifica finale consentirà alle prime due squadre posizionatesi tra le otto in lizza, di poter accedere ai playoff per la conquista della promozione.

La forte guardia Simone Manzo: tra lui e la Stella Azzurra c’è stata la risoluzione contrattuale

Intanto nelle ultime ore la società ha dato notizia della risoluzione del rapporto tra la Stella Azzurra Viterbo e Simone Manzo. La forte guardia originaria di Ostia, infortunatosi a Mondragone lo scorso 12 novembre, avrà infatti ancora bisogno di un mese di recupero per poter tornare in campo e conseguentemente società e giocatore hanno convenuto di non forzare in alcun modo il rientro, visto che a fine marzo sarà già molto avanzato l'andamento del campionato. «Siamo veramente dispiaciuti per questo epilogo - ha dichiarato il presidente Meroi - avevamo fortemente voluto Simone anche nel roster della serie B per le sue qualità, la sua professionalità e serietà e per tutto quello che ci aveva dato lo scorso anno, contribuendo in maniera molto importante alla nostra promozione. Purtroppo la sfortuna lo ha bersagliato in una stagione nella quale ha potuto disputare, sempre con ottime prestazioni, solo una prima parte. Le sue giocate sono mancate alla squadra ed ai tanti tifosi che lo hanno sempre apprezzato fin dal suo arrivo a Viterbo. Gli auguriamo di tutto cuore una ripresa piena e serena, ed un ritorno sul parquet di qualità e di successi, come merita un giocatore ed una persona che farà sempre parte delle più belle pagine della Stella Azzurra Viterbo».

