Ko a testa alta contro la fortissima capolista Porto Recanati per la Stella Azzura Viterbo che domenica al PalaMalè, davanti al pubblico delle grandi occasioni, ha ceduto alla distanza contro la fortissima compagine di coach Scalabroni. Una Stella eccellente per tutto il primo tempo chiuso avanti per 55-49 ha finito per rovinare tutto con un clamoroso black out nel primo quarto della seconda frazione chiuso con il parziale di 12-31 che ha messo su un piatto d’argento il successo alla squadra marchigiana che ha chiuso la pratica. Al termine del match coach Fanciullo si è rammaricato proprio di questo passaggio a vuoto: «Sulla forza dei nostri avversari non c’erano dubbi - ha commentato a caldo il tecnico - dopo un eccellente primo tempo sapevamo che loro avrebbero alzato il ritmo e noi in quella fase siamo mancati. Il dispiacere è legato a quel frangente, ne prendiamo atto con la certezza e con l’umiltà che noi possiamo e dobbiamo crescere dopo questo tipo di lezioni. Per il resto tutto molto bello, restiamo in corsa per un posto nei playoff e giocare contro avversari di così alto livello è una grandissima soddisfazione».

Stella Azzurra che tornerà in azione ancora al PalaMalè dopodomani alle 21 per la prima di ritorno del play-in Silver contro l’altra compagine marchigiana del Pisaurum Pesaro che si preannuncia alla portata dei viterbesi.

IL TABELLINO. Stella Azzurra Viterbo-Attila Junior Porto Recanati: 86-97.

Stella Azzurra Viterbo: Price 5, Giannini 26, Cittadini 14, Di Croce ne, Guiducci ne, Comastri 2, Vigori 9, Bertini 10, Meroi, Taurchini 12, Casanova 2, Bantsevich 6. Allenatore: Fanciullo.

Porto Recanati: Mancini 17, Balilli 2, Marcone ne, Gamazo 28, Cingolani ne, Redolf 10, Trentini 3, Gulini 13, Montanari 21, Anibaldi 3. Allenatore: Scalabroni.

Parziali: 29-26, 26-23, 12-31, 19-17.

Progressivi: 29-26 55-49, 67-80, 86-97.

Usciti per 5 falli: Redolf (Porto Recanati).

Così nella quarta giornata di andata: Carver Roma-Teramo a Spicchi 84-69; Stella Azzurra-Attila Porto Recanati 86-97; Esperia Cagliari-Pisaurum Pesaro 87-85; Basket Ferentino-Amatori Pescara 65-57.

La classifica. Attilia Junior Porto Recanati 16; Carver Roma 12; Amatori Pescara, Stella Azzurra Viterbo 10; Teramo a Spicchi, Pisaurum Pesaro 8; Esperia Cagliari 6.

