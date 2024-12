La WeCom Ortoetruria Stella Azzurra Viterbo batte 74-71 la New Fortitudo Isernia e chiude il girone di andata della serie B Interregionale con uno straordinario secondo posto e con il bilancio di otto vittorie e tre sole sconfitte, un traguardo “parziale” di assoluto valore considerando le difficoltà e il livello qualitativo dei nuovo campionato. Contro Isernia, Fanciullo può contare sullo starting five consueto con Meroi, Giannini, Bantsevich, Price e Vigori opposti a Compagnoni, Monacelli, Batalskyi, Raicevic ed Idrissou. Parte bene la Stella con un doppio vantaggio firmato da Price e Giannini, ma gli ospiti rispondono alla grande con un parziale di 10-0 e chiudono poi la prima frazione sul 24-18. Fanciullo richiama i suoi ad una difesa asfissiante e la squadra risponde a dovere. Pressing su ogni azione offensiva avversaria, molte palle recuperate, rapidi contropiede ed un pesantissimo break di 22-5 che chiude metà gara con Viterbo in vantaggio 40-29. Alla ripresa la Fortitudo cerca di rientrare in partita, affidandosi ai suoi tiratori. La Stella però risponde adeguatamente alle folate offensive degli ospiti e mantiene sempre tre o quattro possessi di vantaggio. Isernia trova ancora un paio di buone conclusioni da fuori e si porta sul -2 (48-50), ma Casanova ed un ottimo Cittadini fermano il punteggio sul 57-51 per i ragazzi della Tuscia a 10’ dalla conclusione. Quarta frazione con la New Fortitudo che mette in campo tutte le residue energie. La WeCom Ortoetruria allenta un po’ la presa e subisce le buone trame di gioco di Isernia, mantenendosi però sempre in vantaggio (69-64) a poco più di un giro di lancette dalla fine. Idrissou trova il canestro del -2, ma Bantsevich risponde da sotto ed ancora il lungo molisano riaccorcia. Gli ultimi 25” sono la solita lotteria dalla carità che premia i padroni di casa pronti a festeggiare un altro successo interno tra il tripudio dello splendido e numerosissimo pubblico che affolla le tribune del PalaMalè. Prossimo impegno lunedì 11 dicembre ancora in casa alle 21 contro la Supernova Fiumicino per la prima di ritorno.

Questo il tabellino del team del capoluogo: Price 12, Giannini 12, Cittadini 17, Bertollini ne, Guiducci ne, Comastri, Vigori 7, Bertini 2, Meroi 3, Taurchini 4, Casanova 8, Bantsevich 9. Coach: U. Fanciullo. Assistente: J. Vitali.

