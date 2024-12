VITERBO - La WeCOM-Ortoetruria inizia da subito a concretizzare il proprio intenso programma voluto da Dirigenza e Sponsor, impegnata quest’anno non solo nella costruzione della prima squadra, ma anche nel potenziamento del settore giovanile e nel conseguente ampliamento del proprio staff. Per raggiungere questi obiettivi la società biancostellata ha chiamato ad implementare la propria struttura tecnica un allenatore di grande qualità e notevole esperienza.

Arriva a Viterbo Luca Colantoni, nato nel 1964, quindici stagioni da giocatore tra A1, A2, B1 e B2, tante finali disputate ed una promozione ottenuta. Campione italiano allievi nel 1979 a Rieti, diverse stagioni a Montecatini, dove contribuì alla promozione in A2.

Ma anche nel suo consolidato ed apprezzato ruolo di coach, Colantoni vanta una brillante ed importante carriera sportiva. Allenatore nazionale dal 2009 e formatore CNA regionale dal 2014, diviene istruttore nazionale minibasket dal 2015. Al suo attivo due finali nazionali Under 15 e tre interzona Under 15 ed Under 17.

Ha allenato formazioni di Eccellenza Under 15, 17 e 19 con Sebastiani Rieti e Foresta Rieti ed Under 19 Eccellenza e Prima Divisione Regionale con la NPC di Fara Sabina. Una carriera sempre al fianco dei giovani, sviluppatasi in società di rilevanti tradizioni.

Il nuovo coach, che curerà alcuni team delle giovanili della Stella Azzurra Viterbo, rappresenta quindi il concretizzarsi di un ulteriore notevole impegno che la società di via Monti Cimini persegue con decisione per offrire risposte sempre più adeguate e di livello alla crescita del basket della Tuscia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA