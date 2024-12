Ai nastri di partenza la stagione sportiva 2024-25 per quanto riguarda il settore hockey in line della Cv Skating. In estate per i nerazzurri sono arrivate novità e conferme: la prima novità arriva dalla FISR, che ha accorparto, almeno per la prima fase, il campionato di B con quello di C per prevedere poi successivi fasi scaglionate. La altre novità sono in casa Cv Skating: il presidente Valentini (nella foto) ricoprirà il ruolo di allenatore della prima squadra, accompagnato dal confermato coach Martina Gavazzi, mentre nella rosa si registra qualche partenza (Mandolfo al Garges in Francia, De Fazi che passa in seconda squadra per motivi di studio) e qualche innesto (il giovane Francesca Taglioni da Velletri). Le conferme sono nel roster che dopo la deludente stagione scorsa sta lavorando sodo per riscattarsi, e dagli sponsor, con TECNOALT che continuerà a dare il nome alla prima squadra e VR3 alla seconda. «Inutile negarlo - afferma il presidente Valentini - la scorsa stagione, per quanto riguarda la prima squadra maschile, è stata deludente. Abbiamo avuto molti problemi e tante difficoltà: li abbiamo analizzati affinchè non si ripetano e affinchè questa stagione possa essere serena e piena di soddisfazioni dal campo. I ragazzi hanno risposto bene, meglio di quanto mi aspettassi: le presenze sono sempre alte e nessuno si risparmia. Il nostro obiettivo, inutile negarlo, è tornare ad altri palcoscenici: questa serie C ci sta davvero stretta. Puntiamo a vincerla, per poi passare alla seconda fase che sarà sicuramente più impegnativa, e provare a vincere anche quella». Infine un ringraziamento agli sponsor: «Ringraziamo le aziende che ci sostengono - afferma Valentini - perchè fare sport diventa sempre più difficile e senza queste generose realtà civitavecchiesi che ci danno il loro contributo, non potremmo far vivere queste belle esperienze ai nostri ragazzi». Il primo impegno è la Coppa Italia. Alle 16 a Velletri, in campo gli Snipers VR3. Domani alle 16 al PalaMercuri, in campo gli Snipers TECNOALT.

