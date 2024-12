È ufficialmente iniziata la stagione agonistica del karate nazionale che vedrà impegnata la storica società della Meiji Kan in una serie di impegnativi eventi sportivi sia a livello nazionale che internazionale. I ragazzi della società di via Terme di Traiano parteciperanno la settimana prossima allo Stage nazionale Fik che li vedrà allenarsi nella bella cittadina turistica di Caorle (Venezia) insieme ad oltre 1000 cinture nere provenienti da tutta la Penisola. In questa occasione la società civitavecchiese riceverà una targa di encomio dalla presidenza nazionale come riconoscimento di essere tra le prime 10 società italiane come numero di tesserati e per gli ottimi risultati sportivi raggiunti nel corso del 2024.

«Sono oramai 40 anni - commenta con orgoglio il maestro Stefano Pucci - che i presidenti delle varie federazioni in cui abbiamo militato ci consegnano questi prestigiosi attestati, segno tangibile della qualità e della quantità del lavoro da noi svolto».

Nel corso dello stage tecnico di Caorle ci sarà anche il raduno della nazionale italiana di karate che parteciperà , a fine ottobre a Buenos Aires ai campionati mondiali della Iku ai quali sono già iscritti più di 2000 atleti in rappresentanza di 46 nazioni.

Nella nazionale Fik sarà presente la maestra Virginia Pucci nella qualità di allenatore della squadra femminile di kumite e la giovane Marianna Marcelletti, campionessa italiana, che rappresenterà il nostro paese nella classe Juniores (16-17 anni).

