Meno sei turni alla conclusione del campionato di Promozione dove nel girone A si fa sempre più appassionante la corsa alla vittoria finale e nella giornata di domenica hanno rilanciato la loro candidatura le avversarie della Sorianese. I cimini hanno infatti rallentato non andando oltre l’1-1 nella trasferta contro un coriaceo e determinato Tarquinia mentre l’Urbetevere ha vinto per 2-1 sul campo della ormai quasi condannata Castel Sant’Elia e il Tolfa ha espugnato il terreno di un Ronciglione United in difficoltà ma che sul suo campo aveva perso solo in una occasione. Sorianese a 59 punti, Urbetevere e Tolfa a 57 con quest’ultima che ha una gara in più visto che ancora deve osservare il riposo nel girone di ritorno. Con 18 punti in palio tutto è ancora possibile ed ogni errore può venire pagato a caro prezzo. A rendere ancora più enigmatico e difficilmente pronosticabile finale di stagione c’è anche la grande ammucchiata in chiave playoff dove resteranno coinvolti i team che si posizioneranno dal quindicesimo al decimo posto per decidere i nomi delle tre compagini che andranno a far compagnia ad ultima e penultima con le retrocessioni di Castel Sant’Elia e Canale Monterano che appaiono quasi certe. Ma dal sesto posto del Pescia Romana con 37 punti al quindicesimo del Tarquinia con 28 nessuno dorme sonni tranquilli e di domenica in domenica la situazione evolve coinvolgendo moltissime formazioni che stanno anche attente al discorso legato allo scarto punti visto che con un gap di nove lunghezze le sfide tra contendenti nei playout sarebbero annullate. Del plotone tra le viterbesi la più vicina alla tranquillità è la formazione del Pescia Romana. Se il campionato fosse finito la domenica trascorsa oltre alle retrocessioni dirette di Castel Sant’Elia e Canale Monterano la saga del playout avrebbe visto le sfide Fregene Maccarese-Tarquinia, Parioli-Città di Cerveteri e DuepigrecoRoma-Polisportiva Ostiense, ma lo ripetiamo la situazione evolve di domenica in domenica. Ora la sosta pasquale con il campionato di Promozione che tornerà con il turno infrasettimanale del 3 aprile quando si giocheranno i match della 29esima giornata con la Sorianese che ospiterà la DuepigrecoRoma, la Nuova Pescia Romana riceverà il Fregene Maccarese, per il Ronciglione e il Tarquinia trasferte contro Parioli e Ostiantica mentre il Castel Sant’Elia giocherà sul terreno dell’Ostiense.

©RIPRODUZIONE RISERVATA