A Soriano si prepara la grande festa di domenica per salutare il ritorno nel campionato di Eccellenza con la vittoria del girone A di Promozione. Tutta la dirigenza e la tifoseria stanno lavorando per un pomeriggio destinato a entrare nella storia del calcio e dello sport sorianese. In tal senso il match contro il Santa Marinella è stato posticipato alle ore 15.30 e il destino vuole che la tappa più bella sia condivisa con il club tirrenico da sempre grande amico della Sorianese e tra le quali c’è una sorta di gemellaggio.

Questo il comunicato della Sorianese: “Alle 15.30 tutti al campo per la partita contro il Santa Marinella e al termine, tempi tecnici permettendo, daremo vita ad un momento davvero speciale. Festeggeremo insieme a tutti i tifosi e chi vorrà partecipare, saremo praticamente in famiglia, la conclusione del nostro campionato che ci ha visti Eccellenti. Non mancheranno buffet e bevande offerti da noi. Ci vediamo al “Celso Perugini”, carichi come sempre, perché scenderemo in campo da campioni”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA