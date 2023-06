Il presidente del club Crc Andrea D’Angelo ha confermato con una intervista la scelta del tecnico Ambrogio Bona che sarà alla guida del Rugby Civitavecchia.

«Bona - esordisce il presidente della società biancorossa - ha una esperienza infinita, sia da allenatore che da tecnico così come da osservatore. Siamo arrivati alla sua scelta anche perché sono legato a lui da moltissimi anni, lo conosco davvero a fondo, quando giocavo a rugby nella Lazio, lui mi ha sempre detto “”tu partecipavi non giocavi, i giocatori sono altra cosa”, era il mio allenatore. Ho un legame storico con lui, questo mi ha permesso di tentare di chiedergli dei nomi che avrebbero potuto essere scelti come head coach per Civitavecchia. Dopodiché nella conversazione ho recepito che avrebbe avuto piacere di fare una esperienza a Civitavecchia. È stato molto interessato quando gli ho illustrato il progetto, da tempo ha conoscenza di tutto il mondo degli appassionati della palla ovale, con obiettivi ambiziosi, con una visibilità nel territorio, il Rugby Civitavecchia milita nella Serie A. A quel punto ha dato la sua disponibilità ad allenare il nostro team, sono rimasto sorpreso ma felicissimo di aprire le porte del nostro club. Sono sicuro che darà un importantissimo contributo al gruppo. E a proposito di gruppo, ci saranno delle scelte tecnico-tattiche da lui indicate che daranno forza e certezza. Dopo l’annuncio molti dei miei ragazzi mi hanno chiamato e hanno espresso soddisfazione della scelta, una notizia che rilancia ancora di più il progetto del Rugby Civitavecchia. Bona - prosegue con enfasi il numero uno Andrea D’Angelo - è una persona carismatica ed ambiziosa, si sposa perfettamente con il nostro progetto. Stiamo costruendo una squadra importante con elementi di rilievo senza dimenticare il nostro zoccolo duro e proseguendo con la linea verde, inserendo dei ragazzi che si sono fatti le ossa e potranno giocare con i seniores. La nostra linea è di fare un campionato di livello anche se troveremo squadre che si sono rinforzate, si stanno attrezzando e ci daranno filo da torcere ma noi puntiamo in alto nella categoria A1. Il progetto è stabilito in due anni avendo preso con lui un accordo biennale volendo avere una continuità tecnica sia per il 2023-2024 che 2024-2025, ossia un percorso ed una immagine sempre più importante».

Con Bona come head coach si rafforza la linea di comando del Rugby Civitavecchia: coach Mauro Tronca, infatti, affiancherà nella gestione tecnica-tattica-sportiva Ambrogio Bona, la sua esperienza e conoscenza è decisiva e determinate sia per il gruppo dei veterani che della linea verde.

La presenza di Tronca da sempre rappresenta la storia del rugby biancorosso a livello sportivo, gestionale ed umano, insomma prosegue il progetto lanciato da alcuni anni con forza ed incisività con un gruppo sempre più solido.

