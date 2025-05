Il volley, così come qualsiasi altro sport esistente, insegna di non sottovalutare mai l'avversario che si ha di fronte. Nemmeno quando quest'ultimo ricopre le parti più basse della classifica e il Green ne è l'esempio. La società in questione, ormai retrocessa nella categoria minore rispetto all'attuale Serie C, durante la scorsa giornata - valevole per il girone C - è uscita sconfitta per merito di una buona prova mostrata dalla San Giorgio. Una prestazione, avente come risultato finale un netto 0-3, che ha dimostrato quanto la compagine fiumicinese sia stata brava a non prendere sottogamba l'impegno. Il successo, maturato con i parziali di 15-25, 16-25 e 21-25, è arrivato dopo un match condotto senza troppi problemi. Insomma, un lunedì sera positivo per le ragazze di coach Pascali, che grazie a questi punti conquistati si piazzano in sesta posizione. Appuntamento a domenica, quando alle ore 18 la San Giorgio ospiterà la Roma 7 Volley.

