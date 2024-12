Sale l’attesa in vista del match tra la Rim Dcl Cerveteri e Frassati Ciampino, compagine che è in testa al girone B. A Valcanneto, quest’oggi alle ore 18, è annunciato il pienone: saranno circa 150 i tifosi sugli spalti a sostenere la formazione di coach Russo. I due successi, ultimo quello di domenica scorsa, sono stati determinanti per il morale di Parroccini e compagni, che stanno superando ogni rosea attesa. Sedici punti in classifica, una posizione che lascia pensare al meglio, anche se l’obiettivo è la salvezza. Contro Frassati, squadra di Ciampino, sarà una partita aperta a ogni risultato. Gli etruschi non hanno nulla da perdere, sono favoriti dal fattore campo e giocheranno senza il pensiero fisso di vincere a tutti i costi.

«Sappiamo che di fronte a noi abbiamo una grande squadra, non ci preoccupiamo, ce la giocheremo a viso aperto - commenta il tecnico Russo - i miei ragazzi, consapevoli della gara, hanno il coraggio e la forza di confrontarsi con tutti, anzi, con le grandi hanno un passo in più. Per ora posso dire che stiamo procedendo con risultati importanti, anche grazie alle due vittorie consecutive che ci hanno consentito di compiere un passo in classifica. Ci guardiamo alle spalle, senza disdegnare in avanti. Faremo il nostro - conclude il coach - domenica (oggi, ndr) cercheremo di fare risultato».

