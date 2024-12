Vincere lontano da casa è un tabù. La Rim Cerveteri fa risorgere Valmontone che vince la prima gara di campionato dopo una partita combattuta persa dagli etruschi per 5 punti (84-79). Terza sconfitta di fila per Parroccini e compagni, che affrontano l’avversario a viso aperto, malgrado molte assenze che condizionano il match. È mancato quel pizzico di esperienza, che da settimane sta incidendo sui verdetti, spesso frutto della mancanza di concentrazione. Buona la partita per la giovane truppa di Valmontone guidata da coach Silvestri, che è partita subito forte nel primo quarto, con la voglia di chi vuole togliere lo 0 in classifica. Rossi guida i suoi al parziale di 25-15 contro una Rim che gioca a sprazzi soffrendo per larghi tratti, ma trovando la rimonta a fine secondo quarto con i canestri di Parlato e Galan che valgono la parità all’intervallo. Nella ripresa il match è sempre punto a punto con continui sorpassi, i padroni di casa rispondono colpo su colpo con i gemelli Maiolo (classe 2006 molto bene entrambi ma in, in particolare Samuele top scorer del match), Leonardo Mattarelli e il 2004 Veljkovic che impressiona per le letture, dall’altra parte il Cerveteri si affida all’esperienza dei suoi uomini e riesce a ricucire i piccoli tentativi di fuga dei padroni di casa arrivando a contatto nel finale. Ma alla fine non riesce nell’impresa di vincere.

