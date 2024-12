Per la Revolution Karate di Cerveteri è un momento magico, visto che a Belgrado, nel corso della tre giorni della nona edizione della World Fudoan, sono riusciti a portarsi a casa quattro medaglie, di cui un oro, un argento e un bronzo. Tre atleti guidati dal maestro Kali Abouijd sono saliti sul podio, regalando tante emozioni a chi ha assistito all'evento. La rappresentativa guidata dal maestro Abouijd appartenevano alla selezione italiana e hanno con grande tenacia eseguito delle gare al di sopra delle aspettative. Omar aboujid, David Cionca Martina Fiorani, si sono distinti per capacità e spirito di gruppo. I campionati di Belgrado mettono ancora una volta al centro una società tra le più forti nel territorio che sforna piccoli campioni. «Quando si vedono dei risultati di questo livello sono contento perché significa che abbiamo lavorato bene - commenta Aboujid - . Non è frutto del caso, ma di un lavoro profondo che facciamo sui ragazzi, non solo maschi ma anche femmine, in crescita anno dopo anno. Siamo presenti da poci anni, la risposta che abbiamo ricevuto è positiva, si legge negli occhi di bambini e ragazzi la voglia di crescere. Di Belgrado sono contento dell'approccio che abbiamo avuto con gli avversari. La mentalità, è quanto di più importante non ci sia per arrivare lontano».

