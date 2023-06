FIUMICINO - Dopo aver vinto le fasi distrettuali e provinciali, la squadra dell’Istituto Porto Romano di Fiumicino si aggiudica la finale regionale sbaragliando le concorrendo con un doppio tre a zero, in semifinale e in finale. Le partite scolastiche di Badminton si giocano infatti su tre partite: il doppio misto, il singolo maschile e il singolo femminile.

L’istituto Porto Romano utilizza da tempo questo sport fra le sue attività formative, proponendone la pratica sia nelle ore curriculari di Scienze Motorie che in allenamenti specifici del Centro Sportivo Scolastico. È proprio grazie all’impegno, alla passione e alla costanza degli atleti della squadra di Badminton delCentro Sportivo Scolasticoche è stato possibile raggiungere questo importante risultato. Un aspetto fondamentale dei tornei è stato lo spirito sportivo: gli alunni stessi hanno arbitrato le partite, in un clima di collaborazione che non ha mai evidenziato criticità e che ha portato anche a stringere nuove amicizie.