Mercoledì pomeriggio nella cornice del Parco Spigarelli, l’Asd Pallavolo Civitavecchia ha presentato la nuova collaborazione tecnica avviata con la Roma Volley Club, oltre al nuovo logo per festeggiare i 60 anni di attività sportiva.

Una collaborazione che va oltre l’aspetto esclusivamente tecnico ma è un network importante per coinvolgere le società sportive in attività sociali, culturali e di sostegno economico per le società sportive di pallavolo.

Ad illustrare il progetto sono intervenuti il presidente della Roma Volley, Pietro Mele, il direttore generale giallorosso Roberto Mignemi e il presidente della società civitavecchiese Marina Pergolesi: «In questo momento la nostra priorità è la crescita organizzativa anche considerando che abbiamo due grandi impianti da gestire – sottolinea Marina Pergolesi – La logica è quella dell’associazione tra soggetti sportivi».

C’è stata occasione anche per riflettere sulle potenzialità del territorio per il massimo dirigente rossoblù: «L’altro giorno sono state pubblicate le classifiche del Trofeo Giovanile del Lazio e abbiamo costatato che mettendo insieme tutte le squadre con i titoli che sono stati vinti saremmo la prima squadra del Lazio. Anche il delegato allo sport Iacomelli si è espresso favorevolmente in questo senso»

Durante la conferenza stampa è stato presentato anche il logo celebrativo dei 60 di attività dell’Asd Pallavolo Civitavecchia che riporta il marchio oro Fipav.

Confermata anche per la prossima stagione la sponsorizzazione della 3epc con l’amministratore Roberto Serafini presente in sala.

