Sarà un mercoledì determinante per la stagione dell’Atletico Civitavecchia. Domani alle 21 i gialloblù saranno impegnati sul campo del Don Bosco Cinecittà per il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Lazio di serie C2. Un impegno per niente semplice per il quintetto di Fabrizio Nunzi, che incontra la seconda forza del girone D. All’andata l’incontro del San Liborio Stadium terminò sul 2-2, con i civitavecchiesi che accarezzarono a lungo la possibilità di portare a casa il successo. Va ricordato che sono ancora conteggiati i gol in trasferta, per cui l’Atletico passerà in caso di pari da 3-3 in su. Sarà assente Donati, che ancora non ha pienamente recuperato dall’infortunio. In dubbio Nistor, che sarà comunque a Roma e verrà deciso solo ne riscaldamento se potrà scendere in campo.

«Sarà una partita chiaramente difficile – afferma mister Fabrizio Nunzi - sarà un ottavo di finale tosto, ma scenderemo in campo con fiducia dopo il pareggio dell’andata. Cercheremo di superare il turno. Sono partite completamente diverse rispetto a quelle di campionato. Corre voce che andremo a giocare in un ambiente molto caldo e quindi ci vorrà ancora più attenzione».

