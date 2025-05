Niente da fare, finisce in semifinale il cammino nei playoff di DR2 della Supernova Fiumicino. Finisce perché in Gara 3, nonostante il fattore campo a favore, è la Niuppy ad essere più lucida nel momento decisivo (74-78 il finale). Il problema, però, è che sarà una serata di costante rincorsa, perché dopo pochi minuti di sostanziale equilibrio la Niuppy spinta da percentuali clamorose dall’arco dei tre punti spaventa e non poco i rossoneri già al 6’ (12-21). La situazione migliora per un attimo, 36-35 al 16’ dopo l’appoggio al tabellone di Colaiori, ma poi prima della pausa lunga riecco il nuovo break che fa male (40-50). A tutto questo bisogna aggiungere anche i numerosi falli a carico dei lunghi della Supernova che condizionano e non poco le scelte di coach Cipriani. La situazione non migliora neppure nella ripresa, tempo un paio di minuti e si sprofonda fino al -14. Poi, però, all’improvviso la Supernova ribalta tutto al 34’ con i canestri di Ukmar e Rinaldi (+2), e così si gioca un finale avvincente e vissuto costantemente punto a punto. Ma nei secondi decisivi ecco la citata lucidità della Niuppy, che spegne i sogni dei rossoneri.

IL TABELLINO. Supernova Fiumicino-Niuppy Basket: 74-78.

Supernova Fiumicino: Macina ne, Maduka 11, Confalone ne, Bartoccetti 1, Ukmar 23, Profumo ne, Bargiacchi 5, Rinaldi 11, Di Natale 9, Colaiori 2, Bifulco 12. Coach: Cipriani.

Niuppy: Cecconi, Leoni, Ciccozzi, Sacchetti 4, Recchi, Gilmozzi 16, Araja 18, Pangilinan 18, Vari 6, Armenise 7, Mezzanotte 9. Coach: Soldini.

