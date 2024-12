Una sala Calamatta pienissima ha accolto la presentazione della Nc Civitavecchia al Comune per la stagione 2023-24.

Con qualche settimana di ritardo rispetto alla partenza ufficiale dei campionati, la società del presidente Marco Pagliarini ha voluto salutare la città in un evento che ha visto la presenza di numerose personalità, come il sindaco Ernesto Tedesco, il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli, il presidente della Fin Lazio, Giampiero Mauretti, Antonio Parisi e Fabio De Santis della Coser, Carlo Alberto Caprio della Centumcellae e Vincenzo Pastorelli della Nautilus. A riempire i posti in sala tutti i giocatori della prima squadra rossoceleste e delle giovanili, seguiti da amici e parenti.

Particolarmente apprezzata la presenza dell’ex presidente dell’allora Snc, Renato Palma, che ha vissuto alcuni dei momenti più importanti della storia del club e che non ha voluto mancare all’invito.

Novità principale dell’evento è stata la presentazione del nuovo direttore sportivo, già con pieni poteri, ovvero Massimiliano Criscoli. Nel corso della conferenza stampa si è parlato dei progetti e dei pensieri sia sul lato prettamente sportivo, con la prima squadra che si è aggiudicata già le prime tre partite di campionato di serie B, che della questione PalaGalli. Confermato alla guida della squadra Aurelio Baffetti, che sta già avendo il ruolo di primo allenatore della formazione di serie B.

«Le voci che si sentono dicono che il Civitavecchia non c’è ed è sparito – sottolinea il presidente della Nc, Marco Pagliarini – per questo vogliamo dare un segnale diverso. Ricordiamo che dalla nostra società è partito un giocatore come Marco Del Lungo, per il quale sono sotto gli occhi di tutti ciò che sta facendo, soprattutto con la calottina del 7bello. Abbiamo fatto in modo che il PalaGalli rimanesse aperto. Questo è un discorso fondamentale. È vero che in questi mesi non abbiamo parlato, ma non l’abbiamo fatto perché c’è da lavorare o da portare avanti quello che per noi è sempre stato un aspetto di grande spessore, ovvero la gestione dello Stadio del Nuoto. Le società che ci stanno aiutando nella questione hanno sempre risposto di sì ogni qualvolta sono state chiamate in causa. Siamo contenti anche della vicinanza del presidente del Comitato Regionale, Mauretti, che è sempre disponibile e sempre vicino al mondo natatorio civitavecchiese. Questa amministrazione comunale, nonostante le difficoltà, alla fine ci ha portato delle modifiche, anche importanti, perché facciamo parte di una storia che è iniziata con un bando, con le manutenzioni ordinarie e straordinarie erano tutte a carico della società. Era una situazione improponibile su un impianto del genere. Questa amministrazione, quantomeno, ci ha tolto il carico delle manutenzioni straordinarie. Per noi vale lo stesso discorso del Comune, ovvero che il PalaGalli deve rimanere aperto. L’allenatore è Aurelio Baffetti, per scelta che abbiamo fatto quest’anno. Nella scorsa stagione non è riuscito sempre a starci vicino per motivi di salute, ma ha dato comunque un grande apporto. In questi anni Aurelio ha dimostrato un attaccamento non indifferente. È partito alla grande con tre vittorie. Sa benissimo che la mia presenza non ci sarebbe stata per una serie di motivi. Quindi sa anche che quest’anno doveva prendere in mano la squadra in maniera più netta. Questo va pienamente riconosciuto ad Aurelio. Se riusciamo a capire che il PalaGalli è un impianto importante, con le società e la Federazione che ci stanno vicini e non aspettano altro per dare continuità, allora tutto diventerà più facile».

Ai microfoni si è concesso anche un importante esponente del mondo federale.

«Frazionare le forze significa anche depauperare le energie – spiega il presidente della Fin Lazio, Giampiero Mauretti – cosa che questo sport non contempla. È molto importante riuscire ad unirle, ed oltre ad un sano agonismo, si devono raggiungere obiettivi comuni. Il PalaGalli è un’impianto importante anche per l’attività nazionale. In questo impianto si svolgono tutte le attività della federazione, con cinque discipline olimpiche a cui si aggiunge il nuoto per salvamento».

Anche il Comune ha voluto dimostrare la sua vicinanza al mondo Nc e della pallanuoto.

«Sono sempre vicino a ciò che fanno le varie associazioni – spiega il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli – era giusto fare questa presentazione, per dare un segnale, ovvero che il mondo pallanuotistico c’è, sta cercando di risollevarsi nonostante le difficoltà. Questo è lo sport per cui siamo più conosciuti al di fuori della nostra città. Le difficoltà dal punto di vista impiantistico sono tante, ma il percorso che stiamo intraprendendo speriamo che vada avanti in chiave positiva. Il nostro obiettivo è quello di efficientare dal punto di vista energetico il PalaGalli. Vogliamo renderlo meno costoso possibile, importante dal punto di vista delle dimensioni e vetusto per alcuni aspetti tecnologici. A breve Città Metropolitana interverrà per la coibentazione delle pareti. Nel giro di qualche anno vogliamo abbattere i costi, così da renderlo più umano sotto il profilo economico e permettere una gestione più semplice».

