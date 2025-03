Dopo cinque sconfitte consecutive in serie B, la Ncinterrompe la serie negativa. Al alla PalaGalli i rossocelesti hanno battuto per 12-9 il Club Aquatico Pescara nella prima giornata di ritorno del torneo. È stata una gara disputata molto bene da parte della squadra di Aurelio Baffetti, che è riuscita subito ad imporsi nel punteggio e poi ha difeso il margine accumulato nell'ultimo tempo, quando i pescaresi hanno provato il disperato recupero. Grazie a questa vittoria la Nc civitavecchia supera in classifica la Canottieri Lazio e quindi si portano al terzultimo posto in classifica. Quindi un campionato pazzo quello della Nc, che perde contro le squadre che occupano la zona playout, mentre si sta comportando meglio con le formazioni che sono nella parte medio alta della classifica.

