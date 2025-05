Termina con una sconfitta la regular season per la Nc nel campionato di serie B. A Monterotondo i rossocelesti hanno perso per 15-9 contro la Rari Nantes Vis Nova nell’ultima giornata del girone 3. Era una partita ininfluente per il sette di Aurelio Baffetti, che ha chiuso comunque il suo percorso al terzultimo posto della classifica, mentre i leoncini dovevano per forza vincere per poter ancora aspirare all’accesso agli spareggi salvezza. Intanto si conosce l'avversaria nei playout, che sarà la romana Villa Aurelia, che ha perso contro la Roma Waterpolo, conseguendo il penultimo posto. Si comincia sabato al PalaGalli. Romiti e compagni avranno la possibilità di sfruttare il fattore vasca, in quanto due delle tre partite della serie si potrebbero disputare allo Stadio del Nuoto, con la sola gara2 in casa dei capitolini, quasi sicuramente alla piscina dei Mosaici del Foro Italico o comunque allo stadio adiacente all’aperto.

Finisce con un pareggio e un po' di rammarico, invece, la prima delle due trasferte sarde consecutive per l'Ipertecnica Centumcellae in serie C. I biancorossi tornano a casa con un 12-12 a Quartu Sant'Elena contro la Promogest, nonostante una formazione sperimentale in acqua. Resta comunque un po’ di amaro in bocca per non aver portato a casa la vittoria contro un’avversaria sicuramente di caratura minore, almeno sulla carta. Ma ormai la stagione dei civitavecchiesi ha preso, giustamente, questo percorso, con la ferma volontà di dare maggiormente spazio ai ragazzi del vivaio, per poter velocizzare la loro crescita ed iniziare a pianificare la prossima stagione, considerato il fatto che, a meno di clamorose possibilità al momento per nulla all’orizzonte, la Centumcellae non prenderà parte ai playoff promozione previsti a metà giugno. La squadra di Roberto Barbaro riduce ad otto i punti di distacco dalla zona playoff, la quale rimane comunque un miraggio visto che mancano solo tre partite alla conclusione della regular season. «I ragazzi si sono comportati benissimo - afferma mister Roberto Barbaro - non era facile fare bene, perché ci siamo presentati con molti Under 16, quindi abbiamo raccolto il massimo che potevamo fare. L'arbitraggio è stato scandaloso, però non cerchiamo alibi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA