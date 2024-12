Clamorosa sconfitta per la Nc Civitavecchia nella gara2 della semifinale playoff di Serie B. A Vicenza la squadra di Aurelio Baffetti ha ceduto con un evidente 15-7 nella tana dei Rangers. La gara è cominciata subito male per i rossocelesti, sotto per 4-0 dopo pochi minuti. La reazione dei civitavecchiesi, però, non è mai arrivata. Anzi, il Vicenza ha preso sempre più quota, fino a travolgere un Civitavecchia mai in serata e solo sparring partner degli avversari. Ma non è ancora finita: sabato alle ore 20.15 si gioca la “bella” al PalaGalli. Ma per vincere servirà un Civitavecchia all'opposto di quello visto oggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA