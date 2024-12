Nella terza giornata del campionato di Serie A2 femminile la Nautilus cede 16-9 alle padrone di casa della Vela Nuoto Ancona.

«È un risultato largo - spiega coach Daniele Lisi - dovuto ancora a una poca lucidità in conclusione in attacco e su cui l’Ancona ha potuto creare le situazioni per i propri gol. Dobbiamo migliorare il fondamentale del tiro altrimenti tutto il gioco che si crea viene vanificato. Sono certo che lavorando bene durante le prossime settimane inizieremo a vedere dei miglioramenti significativi».

«Ci vuole un po' di coraggio - sottolineano dalla società di Civitavecchia - per ripartire venerdì giocando una bella partita in casa Pala Galli contro Volturno SC. Avremo bisogno del supporto di tutto il nostro tifo».

