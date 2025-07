La Nautilus arricchisce il proprio roster con una nuova giocatrice, la quarta nel corso del mercato estivo: Giulia Lombella, che si aggiunge ai già sicuri approdi di Devroedt, Brandimarte e Abrizi. Classe 2004 milanese d’origine e ligure d’adozione, dopo gli esordi con la NC Milano, ha vinto titoli italiani e ottenuto piazzamenti nei campionati giovanili in tutte le categorie con la calottina del Bogliasco.

Nelle ultime due stagioni ha militato nel Rapallo, squadra terza classificata alla fine dei play-off 2025. Sempre con il Rapallo ha esordito in Champions League in Eurocup ed ha anche avuto la possibilità di testarsi come allenatrice nel settore giovanile gialloblù. Ha già giocato oltre 50 partite in A1.

Dopo Martina Brandimarte, Martina Abrizi e Sydney deVroedt, come già detto, ecco un’altra giocatrice che, nonostante la giovane età, andrà ad aumentare il tasso di esperienza ai massimi livelli del neopromosso Team del direttore sportivo Mario Bianchi e del direttore tecnico Daniele Lisi.

«L’innesto di Giulia Lombella è un altro tassello fondamentale per la formazione della squadra per il nostro primo campionato in A1 - ha dichiarato il Presidente verdazzurro Alberto Braccini - la giovane età delle nostre ragazze è la maggiore dimostrazione della nostra volontà di perseguire un progetto sportivo che possa mantenere la Nautilus ai massimi livelli della pallanuoto italiana e magari, in un futuro non troppo lontano, portarla a disputare le Coppe Europee».

@RIPRODUZIONE RISERVATA