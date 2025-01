Anche la prima gara “interna” del campionato di serie A2 viene vinta dalla Nautilus. Alla piscina di Valco San Paolo a Roma non ci sono stati dubbi, la squadra di Daniele Lisi è stata nettamente più forte del Team Marche, come dimostra anche il risultato conclusivo di 12-2. Sin dai primi minuti del confronto, Tortora e compagne hanno dimostrato di essere di un’altra pasta rispetto alla squadra provenuta da Moie, così come accaduto in occasione dell’esordio stagionale contro il Vis Nova. Come si ricorderà, fino a qualche giorno fa sui portali della Federnuoto risulta che la partita si dovesse disputare al PalaGalli, ma a causa del mancato accordo tra Nc e Nautilus sulla gestione degli spazi vasca per le partite di campionato, alla fine le verdeazzurre hanno dovuto trovare un’altra sistemazione, collocandosi nella piscina gestita dagli organi federali. In evidenza, per quanto riporta il tabellino, è stata Aurora Bianchi, che ha segnato per quattro volte. «Era importante anche oggi riuscire a prendere i tre punti - affermano dalla Nautilus - spesso quando si parte da favoriti ci potrebbe essere qualche calo di motivazione, invece le ragazze sono entrate in vasca concentrate e ben motivate fin dal primo minuto di gioco esprimendo un gioco veloce e di qualità. Tante sono state le occasioni sbagliate sotto porta ma ci può stare, siamo solo alla seconda di Campionato. Domenica ci attende un altro impegno casalingo che sicuramente le ragazze sapranno affrontare con la stessa caparbietà e determinazione dimostrata fino ad ora. Infine il nostro ringraziamento va ai genitori e sostenitori che anche oggi, numerosi, hanno seguito la squadra a cui non hanno mai fatto mancare il loro apporto». È stato un fine settimana di soddisfazioni anche per l’Ipertecnica Centumcellae in serie C. A Monterotondo il sette diretto da Roberto Barbaro ha fatto sua la partita contro l’Olgiata, chiudendo i 32 minuti di gara con il risultato di 16-9. Anche qui, come per la Nautilus, non ci sono stati grossi problemi per i biancorossi, che hanno dominato, anche ci si è voluto un po’ per prendere la scia, così come era successo per la prima partita di campionato, vinta contro la Virtus Flaminio al PalaGalli. A suggellare questo importante successo il mancino esperto Gianluca Muneroni, che ha segnato sei reti, seguito dal fratello Andrea, che per tre volte ha gonfiato la rete dei romani. Quindi Nautilus e Centumcellae sono al comando dei rispettivi gironi con sei punti.

«Dopo i primi due tempi un po' imbambolati in difesa - spiega mister Roberto Barbaro - i ragazzi hanno reagito e sono andati avanti di sei goal, mantenendo poi il risultato un'ottima prova di carattere. Se pensiamo che nei primi due tempi siamo rimasti al passo dell'avversario, subendo a volte anche goal di disattenzione in difesa, posso essere soddisfatto. Ha fatto il suo esordio Mario Tani giocatore della Juniores, mentre il portierino Francesco Carpentieri, al suo esordio, ha sfoggiato degli interventi, che hanno salvato un po' il risultato quando era ancora in bilico».

