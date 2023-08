Sull’onda del crescente entusiasmo dopo la premiazione ricevuta dalla Regione Lazio, la Nautilus Civitavecchia allarga ancora di più le file della Serie A2 e lo fa coinvolgendo nel progetto Sofia Scacco.

Scacco, atleta di grande respiro, per dieci anni ha giocato alla SIS Roma. Con la società capitolina ha raggiunto un secondo posto in finale scudetto e ha giocato per due anni in A2.

La scorsa stagione ha dato il proprio contribuito alla Rari Nantes Imperia e quest'anno vestirà verdazzurro dopo aver conosciuto mister Daniele Lisi, la squadra e la società durante le numerose amichevoli svolte.

La Nautilus sta concentrando ogni sforzo nel creare una rosa di altissimo livello. L'obiettivo sempre al centro dell'operato: portare Civitavecchia e la pallanuoto femminile civitavecchiese in un'epoca d'oro con maggioranza atlete locali e alcuni rinforzi esterni.

«Mi piace molto l’ambiente e il progetto della Nautilus e sono felice di poter avere la possibilità di far parte della squadra con cui potrò trovare continuità e qualità nell'allenarmi. Spero in bel campionato di A2 - afferma Sofia Scacco- La passione per la pallanuoto nasce da piccolissima, fin dalla prima prova mi sono innamorata di questo sport perché mi è sempre piaciuto far parte di una squadra».

©RIPRODUZIONE RISERVATA