Mese di agosto brillante per gli atleti della Mtb Santa Marinella che, attraverso l’impegno e i tanti sacrifici, sono riusciti a conseguire risultati qualitativamente positivi nel fuoristrada e nel ciclismo su strada. Per tutto il mese di agosto, Michele Feltre è stato impegnato in Veneto nelle gare su strada a Pedavena il giorno 6 conclusa al primo posto di categoria master 8. Altre corse, una dietro l’altra, con un’altra affermazione nella sua categoria il 14 agosto a Quantin di Ponte nelle Alpi, quarta piazza il 15 dello stesso mese a Calderba di Ponte di Piave e il giorno 17 terzo gradino del podio a Carbonera. Ancora ciclismo su strada con il rientro ufficiale alle competizioni per Pierluigi Stefanini andando a cogliere il quarto posto tra i master 6 in Umbria al Trofeo Città di Sangemini domenica scorsa. Per il fuoristrada, la Granfondo Mtb di Labico del 25 agosto ha visto sulla linea di partenza Daniele Mancini (secondo di categoria master 4) e Cristiano Mastropietro che non è riuscito a raggiungere il traguardo cadendo ed infortunandosi al polso. Di spicco in Piemonte a Quattordio, il 31 agosto, la Monserrando Barbera D’Asti Gravel Series che ha visto Gianfranco Mariuzzo classificarsi al quinto posto master 6 pur concludendo la corsa con un infortunio al mignolo per non compromettere la preparazione al Mondiale Gravel che ci sarà fra un mese in Belgio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA