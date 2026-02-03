È stata senza dubbio una grande competizione per i colori del karate civitavecchiese targato Meiji Kan, protagonista assoluto alla 18esima edizione del “Gran Prix” Nazionale, andata in scena sabato e domenica scorsi.

La manifestazione, organizzata dalla FIK (la principale federazione privata del karate italiano) presso il Palasport di Genzano, nei Castelli Romani, ha confermato fin dalla presentazione dei numeri tutta la sua importanza e il livello di difficoltà: oltre 1100 atleti iscritti, tutti cinture marroni e nere delle categorie agonistiche, in rappresentanza di quasi 150 società provenienti da ogni regione d’Italia.

La formazione civitavecchiese di via Terme di Traiano, magistralmente guidata dalla maestra Virginia Pucci, ha conquistato una medaglia d’oro, tre d’argento e una di bronzo nella specialità kumite, sfiorando inoltre il podio nel kata.

Straordinaria la prestazione della giovanissima Gaia Pazzaglia, che ha centrato la medaglia d’oro nella categoria Esordienti (12/13 anni) nel kumite. Dopo aver vinto quattro incontri, Gaia ha imposto grinta e determinazione anche in finale, superando per 5-2 l’avversaria lombarda.

Medaglia d’argento per il bravo Manuel Giammusso, anche lui protagonista di un percorso combattuto con cinque incontri disputati nella categoria Esordienti. In finale ha dovuto cedere per 4-1 a un valido atleta toscano. Giammusso dimostra una forte volontà agonistica e, migliorando ulteriormente l’esecuzione tecnica, potrà ambire a una carriera di alto livello.

Argento anche per Lorenzo Saitta nella categoria Cadetti (14/15 anni), battuto in finale a seguito di una piccola ingenuità. Il giovane atleta dispone comunque di ampi margini di crescita.

Si conferma su livelli eccellenti anche Jacopo Scala: già campione europeo tra i Cadetti, il karateka civitavecchiese conquista un prestigioso secondo posto anche nella categoria Juniores (16/17 anni), portando a casa punti importanti per la classifica azzurrabili in vista dei Campionati del Mondo IKU, in programma a ottobre in Slovenia.

Terzo posto, infine, per il capitano della squadra Luca Pierini, impegnato nella categoria “regina” dei Seniores (18/40 anni). Il veterano del karate civitavecchiese ha ceduto soltanto al campione d’Italia della categoria, per poi imporsi con autorità nei ripescaggi conquistando una meritata medaglia di bronzo.

Quinto posto e podio sfiorato per Flavia Di Cicco, al suo esordio ufficiale nella difficile categoria Seniores del kata. Dotata di grande determinazione e forza di volontà, Flavia saprà sicuramente ritagliarsi presto uno spazio anche nella categoria più impegnativa.

