Una Maury’s Com Cavi Tuscania finalmente al completo sbanca il PalaSport di Nepi imponendosi per 1-3 su una Ecosantagata Civita Castellana che, pur in trend positivo da cinque giornate, si è dovuta arrendere davanti alla grande voglia di riscatto della ex capolista. Al fischio di inizio dei signori Lobrace e De Nard, coach Grezio schiera i suoi con Cordano in regia e Rossi opposto, Defabritiis e De Paola schiacciatori, Ceccobello e Consalvo centrali, Andreini libero. Perez Moreno risponde con Marrazzo al palleggio e Buzzelli in diagonale, il rientrante Festi e Simoni al centro, Genna e Lucarelli di banda, Rizzi libero. Le due squadre partono punto a punto fino all'ace di Genna che dai nove metri mette in difficoltà la ricezione rossoblu e chiude il suo turno al servizio sul 6-10. Poi sono ancora gli ospiti a trovare la fuga decisiva a metà set sempre con Genna che al servizio realizza un parziale di 5 a zero compresi due ace di fila che tagliano le gambe ai civitonici 9-18. Vantaggi che Tuscania mantiene fino alla fine 14-25. Secondo parziale sulla falsariga del primo con Tuscania che recupera subito il break di svantaggio iniziale (8-5) poi si porta avanti a metà del set per poi chiudere 20-25. Reazione dei padroni di casa nella terza frazione di gioco. Tuscania parte avanti (2-7) ma subisce il ritorno di Civita che prima pareggia i conti (11-11) poi con un ace di De Paola trova la fuga decisiva per chiudere il parziale a proprio favore e riaprire i giochi 25-17. Quarto set con Tuscania che rompe subito gli indugi e preme sull’acceleratore (6-11). Buzzelli, top scorer del match, Festi e Genna mettono a terra palle pesanti che consentono agli ospiti di aggiudicarsi set e incontro 19-25.

IL TABELLINO. Ecosantagata Civita Castellana-Maury’s Com Cavi Tuscania: 1-3 ((14-25, 20-25, 25-17, 19-25).

Durata: ‘23, '31, '26, '30.

Ecosantagata Civita Castellana: Rossi 15, Petri 2, Ceccobello 8, Cordano 2, De Fabritiis 7, Antonini, De Paola 11, Consalvo 6, Andreini (L1), Gemma, Sorrenti, Moroni, Bazzaro 2, Stefanini (L2). Allenatore: Fabrizio Grezio. 2° Allenatore: Giuseppe Nicolini.

Maury’s Com Cavi Tuscania: Buzzelli (cap) 20, Simoni 9, Genna 14, Festi 12, Lucarelli 12, Stoleru, Pieri, Borzacconi, Facchini, Marrazzo 5, De Angelis, Rizzi (L), Quadraroli (L), Rogacien. Allenatore: Victor Perez Moreno. 2° Allenatore: Francesco Barbanti.

Arbitri: Andrea Lobrace e Andrea De Nard.

Top scorer: Pierlorenzo Buzzelli 20 punti.

