I risultati dei campionati regionali Federali di pattinaggio specialità Solo Dance svolti a Roccaraso sabato e domenica scorsi hanno qualificato 7 atlete su 8 partecipanti dell’associazione Libertas Pilastro ai campionati italiani Federali che si svolgeranno a Piancavallo (Pordenone). Nella categoria divisione Allievi 1° posto per Giorgia Colella e 3° posto per Maria Casciani, nella categoria divisione A 1° posto alla sorella Gioia Colella, ottima 2^ posizione per Giada Morelli, 4^ Nina Savoia, nella categoria divisione B Eva Frateiacci anche se ha ottenuto il secondo punteggio, per la classifica avulsa si è ritrovata al 4° posto nella stessa categoria Valentina Tartaglia per pochi decimi di punto non è riuscita a qualificarsi, si spera ora nel ripescaggio, infine 1° posto anche per Annalisa Cardella nella categoria divisione D. Inutile dire la soddisfazione delle istruttrici Alessia Marchetti e Giada Malavasi che hanno accompagnato e seguito tutte le atlete in questi due giorni, sostenendo, consigliando e incitando le stesse affinché riuscissero ad ottenere questi risultati, non di meno la soddisfazione della presidente Vera Lucernini, che si è complimentata con le istruttrici e le atlete per il buon lavoro effettuato in questa stagione, ma non finisce qui, ora bisogna lavorare e lavorare per ottenere buoni risultati anche ai prossimi campionati italiani. Intanto si continua a preparare il saggio di tutti gli atleti in programma sabato 15 giugno presso il Centro Sportivo Parrocchiale Sacro Cuore.

