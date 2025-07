Una conferenza stampa per presentare i programmi futuri, ma anche per fare chiarezza sul destino della Leocon. È quella che si è svolta nelle scorse ore al campo Luca Di Ianne di San Gordiano e che è stata organizzata dalla società bianconera. A parlare proprio il numero uno del club, Stefano Ambrosi, che ci ha tenuto anche a fare delle precisazioni sulle indiscrezioni circolate in città e di cui avevamo parlato anche in un nostro articolo di qualche giorno fa, nel quale comunque, non avevamo nessun accenno alla Leocon e possiamo oggi riferire che la realtà di Ambrosi non è tra quelle per cui si paventa la possibilità di una fusione.

«Veniamo dalla chiusura dell'anno scorso e con dei campionati effettuati – afferma Stefano Ambrosi – abbiamo avuto dei progetti che sono avanti per bene, poi abbiamo chiuso con un ottimo torneo, il Di Ianne, che è il solito evento che ci contraddistingue al termine dell’annata. Poi non abbiamo fatto in tempo a finire, ed eccoci qua subito pronti a ripartire. Quest'anno partiremo con le nostre quattro squadre agonistiche.

Abbiamo attivato un contratto di collaborazione con una società che ormai è da anni che calca i nostri campi; per mandare avanti la nostra struttura ci sono dei costi rilevanti; quindi, usufruiamo della presenza di una società amica come l'Evergreen, anche per tamponare alcuni costi di struttura importanti. Quindi è stato fatto un contratto di gestione e spazi campo insieme all'Evergreen, e di collaborazione tecnica, che vede le due società che laddove si possono dare una mano, sicuramente lo faranno.

Quindi noi siamo forti nelle quattro categorie agonistiche, dove abbiamo una squadra che gioca a livello regionale in maniera effettiva e stiamo tesserando dei ragazzi, allestendo quattro gruppi, compreso quello regionale, che siano all'altezza della salvezza per il campionato regionale e per fare un campionato di media alta classifica con i 2010, allenati da mister Lorenzini.

E poi gli altri tre gruppi, diretti da mister Di Pietro, da me e da mister Esposito, nella speranza che magari riusciamo ad avere delle posizioni di campionato alte, tali che ci possano permettere un eventuale ripescaggio e quindi negli anni futuri di poter accedere ai campionati regionali, come abbiamo già fatto in passato. Questo è il programma della Leocon. Partiremo in ritiro con tutte e quattro le squadre agonistiche dal primo al 6 settembre come tutti gli anni.

Quindi svolgiamo la solita attività. Chiaramente quest'anno la novità è quella che nel contratto di collaborazione viene lasciato il predominio all'Evergreen di usufruire degli spazi per allestire una scuola calcio importante. Quindi noi anche andremo a usufruirne. Queste sono le piccole novità rispetto a quelli che erano i programmi degli altri anni.

Ci tenevo a fare questa precisazione, perché anche a noi giungono delle voci e spesso da pseudo-dirigenti di altre società, che, magari, chi per antipatia, chi per farci qualche dispettuccio, chi per tenersi qualche ragazzino, mette in giro voci che a volte la gente non sa neanche di quello che parla, però parla. Penso che prima di parlare di una cosa, di qualsiasi cosa, bisogna conoscerla profondamente. Ognuno può avere la sua idea, per carità, nessuno lo mette in dubbio, però noi siamo pronti ad accettare chi vuole condividere i nostri progetti e i nostri programmi.

Approfitto della situazione anche per presentare il nuovo staff dirigenziale della della Leocon, col direttore generale Vittorio Lorenzini, il direttore sportivo Giuseppe Di Franco, poi l’aiuto direttore sportivo Alessio, collaboratore scouting. Io sono nella direzione tecnica insieme a Lorenzini. Non ci sono tante figure, ma siamo pochi, seri e concentrati. cerchiamo di fare le cose nella massima trasparenza. Tra l'altro anche quest'anno riparte il progetto della Juniores allenata da mister Riccio e della prima squadra, che farà la Terza Categoria. Quindi questi sono i programmi e le figure che quest'anno saranno alla Leocon».

