Un’altra medaglia che si aggiunge al suo palmarès già ricco di successi. Rebecca Ortu vince l’oro alla Coppa del Mondo per club che si è disputato a Jesolo (Venezia). Già in precedenza in questa competizione la giovane ladispolana aveva strappato un bronzo ma ora è sul gradino più alto del podio. Un cammino importante quello nella Youth League con la campionessa del Team Karate Francesco Ortu partita al meglio contro l’avversaria ungherese (2-0). Poi sono iniziati i duelli più importante. Davvero spettacolare il 9-5 contro la francese Silya Abdesselm che le ha consentito di raggiungere la semifinale. Qui sul tatami ha superato 5-2 la temutissima slovacca Nina Kvasnicova, già campionessa del mondo, per poi battere nella finalissima la polacca Kseniya Dronchanka detentrice del titolo europeo 5-0.

IL COMMENTO. «Ovviamente sono felice - commenta Rebecca Ortu - anche perché tutti i sacrifici fatti finora sono stati ricompensati, d'altronde senza sacrificio nulla si può ottenere. Mi sento di ringraziare chi mi ha aiutato a potermi esprimere al meglio, la mia famiglia, perciò mia madre e mio papà, che è anche il mio coach, mia sorella Susanna e mio nonno che è il mio primo tifoso e ha pianto dopo questa finale». Tante altre dediche da parte di Rebecca dopo il successo nella categoria Under 21 Kumite femminile nei 55 chilogrammi: «Alla preside e a tutti i professori della 5A della scuola Di Vittorio di Ladispoli che mi sostengono e mi permettono di conciliare studio e attività sportiva agonistica di alto livello, il maestro Vincenzo Riccardi sempre presente e disponibile, il centro sportivo Carabinieri che mi consente di svolgere con loro alcuni allenamenti, nonché il mio sponsor».

IL PALMARÈS. Ortu, a 18 anni, vanta già un bronzo mondiale, un argento ai campionati del Mediterraneo, un quinto posto Europeo e diversi podi alle Open League e non solo. Chiaramente questa pesantissima medaglia d’oro la piazza in prima posizione nel ranking e fa ben sperare a una convocazione da parte della nazionale italiana per i prossimi Europei di febbraio che si terranno in Polonia. Nemmeno due mesi fa per la 18enne era arrivata la medaglia d’argento nella trentesima edizione del campionato del Mediterraneo che si è svolto in Sardegna ad Olbia e ancora prima si era portata a casa il primo posto nel torneo internazionale di Cipro confermandosi a grandissimi livelli anche fuori i confini nazionali.

I COMPLIMENTI DELLA SUA SCUOLA. E arrivano i complimenti del “Di Vittorio": «Siamo emozionati e felici - sostiene Marta Sottile, la docente di francese - nel comunicare alla nostra comunità scolastica la notizia del nuovo oro conquistato dalla studentessa Rebecca Ortu nel campionato mondiale con più di 4000 atleti provenienti da 81 nazioni». Un complimento tira l'altro. «Stiamo seguendo mese dopo mese i successi di Rebecca - aggiunge Bruna Calato, professoressa di Scienze Motorie - e desideriamo rivolgere i più sentiti e affettuosi complimenti alla nostra campionessa che sta portando ai più alti livelli il suo straordinario talento atletico. Naturalmente la aspettiamo tutti con gioia per festeggiare insieme questo nuovo traguardo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA