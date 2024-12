Vittoria di importanza gigantesca per la Futsal Academy in serie C1. I nerazzurri sono andati a vincere per 2-1 sul campo del Santos, in quello che era un delicatissimo scontro salvezza. Ma la squadra di Umberto Di Maio, che ha giocato senza Bellumori e Moretti, questa volta non ha patito, andando sul 2-0 con le reti di Donati e Pernelli. Un rigore contestato dai nerazzurri riporta vicini i padroni di casa, ma nel finale Cleri cala una parata decisamente determinante nell'economia della gara e, forse, anche della stagione. Ora la Futsal Academy è a +13 sull'ultimo posto a quattro partite dalla fine. Quindi la possibilità di salvarsi senza passare dai playout si fa nuovamente concreta.

