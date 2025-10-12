Esordio vincente per la Flavioni Civitavecchia nella prima giornata di Serie A2 femminile, con le gialloblù che espugnano il campo del Follonica per 32-24 e ottengono subito i primi tre punti in un campionato che sarà contraddistinto dalle tante pause, che permetteranno alle varie formazioni di farsi trovare pronte ogni qual volta scenderanno sui 40x20 del centro Italia.

Allenate da Patrizio Pacifico e guidate in campo dalla capitana Federica Ferretti, le civitavecchiesi tornano in A2 con una prestazione solida, imponendo ritmo e qualità contro le maremmane toscane, fiere anche del fatto di avere una veste rinnovata nella rosa, con giocatrici esperte che sono tornate, tra cui Crosta che ha debuttato nel suo rientro a Civitavecchia, e giovani rampanti che vogliono ritagliarsi il loro spazio. Una vittoria preziosa che mostra determinazione, compattezza e segnali incoraggianti per la stagione. E' stata soprattutto la giornata di Francesca Spizzico: nove reti per il pivot civitavecchiese.

