La Flavioni ha voglia di ricominciare

PALLAMANO. Il club della presidentessa Lola Gorla nonostante la complicata situazione dell’impiantistica sportiva non molla un colpo. La prima squadra, retrocessa in serie A2 dopo tre anni, si è iscritta regolarmente al campionato. La dirigenza ha già incontrato le ragazze ma al momento non ci sono certezze. A breve anche l’immatricolazione della B maschile e dei team giovanili. La società: «Ora o mai più. Adesso c’è da pensare al futuro». Coach Patrizio Pacifico: «Servono gli spazi»