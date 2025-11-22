La Handball Flavioni continua a brillare nel campionato di serie A2 girone D, superando a Sassari le Lions per 32-30 al termine di una partita dai due volti. Le gialloblù di Patrizio Pacifico, che nel frattempo è stato nominato segretario del Partito Democratico, arrivavano in Sardegna forti delle tre vittorie consecutive ottenute nelle prime giornate e con la consapevolezza di poter ambire concretamente alla corsa playoff. L’approccio delle civitavecchiesi è infatti impeccabile: ritmo alto, difesa aggressiva e una buona fluidità offensiva permettono alle ospiti di prendere subito il comando delle operazioni. Le sassaresi, meno quotate alla vigilia, faticano a contenere la varietà di soluzioni della Flavioni e la formazione guidata da capitan Federica Ferretti ne approfitta per allungare con decisione, chiudendo il primo tempo avanti di cinque reti.

Nella ripresa però il match cambia volto. Le Lions Sassari rientrano in campo con maggiore determinazione, spinte dall’orgoglio e dal supporto del pubblico di casa. Le sarde aumentano l’intensità difensiva e trovano più continuità in attacco, riuscendo a ricucire progressivamente il gap. La Flavioni attraversa un momento di difficoltà. Le padrone di casa arrivano così a mettere pressione reale sulle civitavecchiesi, che vedono il margine assottigliarsi pericolosamente.

Nel finale la squadra di Pacifico ritrova però lucidità e compattezza, stringe i denti e sfrutta l’esperienza per preservare il vantaggio minimo. Il 32-30 conclusivo premia una Flavioni capace di soffrire e reagire nei momenti più delicati, conquistando la quarta vittoria consecutiva e confermandosi una delle realtà più solide del girone nella corsa ai playoff. In evidenza Ferretti con nove reti, mentre Politi e Schiavo ne hanno realizzate sei.

@RIPRODUZIONE RISERVATA