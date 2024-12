La Flaminia di mister Onofri si illude con Massaccesi. Armini ci impiega soltanto 4 minuti per trovare l’1-1 e il pari in fondo va benissimo alla Romana che in classifica resta al quinto posto. A tre giornate dalla fine i playoff sembrano a portata di mano. Per coltivare i sogni invece i rossoblu ieri avrebbero dovuto fare bottino pieno all’Academy Sport e invece il botta e risposta favorisce i padroni di casa che ora si preparano ad affrontare in trasferta l’Ostia Mare. Il primo tempo è comunque vivace ma nessuna delle due formazioni in campo riesce a sbloccare il punteggio e così si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Tutt’altra ripresa. Il difensore Matteo Massaccesi insacca su preciso calcio d’angolo battuto dalla destra da Sirbu e porta avanti la Flaminia Civitacastellana che virtualmente recupera terreno proprio sulla Romana. La Flamina sembra in grado di poter gestire il risultato ma non passano nemmeno cinque minuti però che Armini iscrive il suo nome sul tabellino dei marcatori trovando il guizzo giusto: l'attaccante classe 2005 anticipa il portiere in uscita alta e di testa fa 1-1 facendo esultare mister Davide D’Antoni. Gli undici di Onofri provano il tutto per tutto ma la Romana gestisce e attende il triplice fischio per tenere a debita distanza di sicurezza una delle inseguitrici più agguerrite e strappa in maniera quasi definitiva un pass per i playoff.

Per la Flaminia, domenica prossima, altro match di cartello da giocare al Madami contro un Cassino rinvigorito dal 2-0 di ieri contro la Nuova Florida. Una vittoria ancora più importante perché coincisa con il passo falso della Nocerina dell’ex bomber ladispolano Federico Cardella superato in rimonta dall’Atletico Uri in terra sarda. In pochi forse si aspettavano un passo falso dei campani. Per il Flaminia dunque è già quasi tempo di pensare alla prossima stagione.

