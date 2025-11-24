Fallita l’operazione continuità in casa Flaminia Calcio con il ko casalingo di ieri contro la Palmese che ha messo a fuoco quelli che sono gli attuali limiti della compagine viterbese, limiti sui quali mister Nofri non riesce ad intervenire. Dopo il successo ottenuto la domenica precedente sul campo del Trastevere era auspicabile una replica nel match del Madami contro la Palmese ed invece i rossoblù hanno deluso le aspettative passando subito in svantaggio e finendo per restare sconfitti per 3-1 in quello che è stato il quinto ko stagionale. Una sconfitta che lascia la Flaminia a 16 punti ad una sola lunghezza dalla zona del play out viste le vittorie della stessa Palmese nello scontro diretto e dell’Ischia Calcio. E buon per i viterbesi che l’Anzio ha perso. Altra settimana in cui c’è da lavorare e riflettere su questi alti (pochi) e bassi (tanti) che non consentono alla Flaminia di avere una giusta continuità per migliorare la sia attuale posizione. Si è rivisto in campo l’attaccante Tascini, schierato nella ripresa e che ha avuto la magra consolazione di realizzare su calcio di rigore il gol della bandiera. Intanto nella giornata pari e patta nello scontro diretto al vertice tra Scafatese e Trastevere terminato 1-1 con la società campana che mantiene sempre sei punti di vantaggio sui romani ma che adesso ha come rivale più vicina la compagine conterranea della Nocerina salita solitaria al secondo posto a quota 27, con un ritardo di 4 punti dalla capolista. Da oggi la Flaminia torna ad allenarsi per preparare il confronto esterno di domenica prossima quando giocherà in trasferta il derby contro l’Albalonga, quinta a 22 punti.