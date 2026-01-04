Allo stadio Madami di Civita Castellana Flaminia e Real Monterotondo chiudono la sfida con il segno X. Al termine di novanta minuti giocati sotto una pioggia battente, la partita è termina sull’1 a 1, al termine di una gara equilibrata e ricca di duelli. Primo squillo dei padroni di casa, quando al 6’ Tascini tenta la conclusione dalla distanza per sorprendere l’estremo difensore ospite, ma Barladeanu si fa trovare pronto e neutralizza il tiro in due tempi. Col passare dei minuti, però, il Real Monterotondo prende campo e al 20’ si affaccia dalle parti di Torrielli con una punizione dalla trequarti: Tenkorang colpisce di testa, ma il pallone arriva docile tra le braccia del portiere rossoblù. Al 25’ un fortunoso rimpallo in area libera Massaccesi alla conclusione, murata però dalla retroguardia locale. Il match si sblocca al 27’: calcio d’angolo battuto da Grisley e Carbone svetta su tutti trovando il colpo di testa vincente che vale il vantaggio ospite. Il Real Monterotondo continua a spingere e al 31’ va vicino al raddoppio con una punizione di Dovidio dalla sinistra, Armini prova la deviazione ravvicinata ma Torrielli controlla con attenzione. Nella seconda frazione la Flaminia cambia passo e prova ad aumentare la pressione offensiva. Ricozzi calcia una punizione che termina alta, mentre poco dopo Sirbu serve un pallone insidioso dalla sinistra che attraversa l’area senza trovare la zampata decisiva. Al 74’ Polidori si libera al limite e scaglia un tiro potente, trovando la risposta decisiva di Barladeanu. La spinta dei locali viene premiata all’83’, quando Ricozzi disegna un cross preciso dalla corsia mancina e Tascini, puntuale all’appuntamento, incorna in rete per il gol dell’1 a 1. Nel finale gli ospiti provano a colpire in contropiede, ma la conclusione dalla distanza di Simonelli non inquadra lo specchio. Al triplice fischio il pareggio appare il risultato più giusto: la Flaminia sale a 23 punti, portandosi a +3 sulla zona playout, mentre il Real Monterotondo conquista un punto prezioso che lo porta a quota 13.

IL TABELLINO. Flaminia Civita Castellana-Real Monterotondo: 1-1.

Flaminia Civita Castellana: Torrielli, Massari (35’st Ortenzi), Penchini, Neri, Achy, Ricozzi, Bonugli, Casoli (15’st Falilò), D’Angelo (1’st Sirbu), Tascini, Polidori, Malaccari (27’st Maccari). A disposizione: Falocco, Penchini, Falilò, Fioretti, N’Goma, Orlandi. Allenatore: Nofri.

Real Monterotondo: Barladeanu, Massaccesi, Contucci, Darini, Albanesi, Marcucci (43’st Mattei), Carbone (35’st Manca), Grisley (20’st Casali), Tenkorang (30’st Simonelli), Armini (20’st Ferrari), Dovidio. A disposizione: Merlini, Pasqui, Muti, Bellucci. Allenatore: Paci.

Marcatori: Carbone 27’pt (M), Tascini 38’st (F).

Arbitro: Camia di Nichelino. Assistenti: Cocciolone di L’Aquila, Brandimarte di Teramo.

NOTE. Ammoniti: D’Angelo, Sirbu (F); Barladeanu, Grisley, Carbone (M). Angoli: 3-4. Fuorigioco: 2-1. Recupero: 1’pt, 5’st.

