Raggiunte le otto vittorie di fila, una più importante dell’altra. Specie l’ottava, perché ovviamente è l’ultima e perché è arrivata in un momento in cui la DR2 della Supernova Fiumicino ha dovuto stringere i denti, complice le numerose gare ravvicinate. Magari non è stato messo in mostra lo stesso spettacolo entusiasmante del weekend scorso, ma intanto i rossoneri hanno conquistato una vittoria importantissima sul campo della DBS Roma nel recupero della seconda giornata di ritorno (58-61 il finale), che tradotto in classifica vuol dire primo posto insieme al Basket Pegaso e sabato 8 marzo le prime della classe si sfideranno al PalaSupernova. Ma prima di pensare allo scontro diretto alla squadra toccherà concentrarsi sulla trasferta della prossima settimana contro Vigna Pia. Ma intanto per qualche ora coach Cipriani e la sua squadra potranno godersi la grande rimonta.

IL TABELLINO. Dbs Roma-Supernova Fiumicino DR2: 58-61.

DBS Roma: Manieri 2, Giannoccoli, Zanier 8, Annulli 2, Badia 5, D'Anzi 11, Forgione 7, Giansante 15, D'Ippolito 5, Guarino 3, Cipollone, Petrungaro. Coach: Acoboni.

Supernova Fiumicino DR2: Bargiacchi 3, Bartoccetti, Bifulco 6, Di Natale 10, Di Pietro, Macina ne, Maduka 12, Profumo 4, Rinaldi 4, Ukmar 22. Coach: Cipriani.

