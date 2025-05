Derby salvezza tra DM 84 Cerveteri e Borgo San Martino nell’ultimo turno di Prima Categoria, vinto dalla DM che si è assicurata il playout in casa. Le compagini ceriti hanno dato vita ad un crudele antipasto di quello che potrebbe essere lo spareggio salvezza tra due settimane. La stracittadina l’ha vinta la DM 84 che ha espugnato 1-3 lo stadio Galli con la doppietta di Spada ed il gol di Palone, assicurandosi la certezza di giocare il playout in casa con il vantaggio del doppio risultato. Alla DM 84 Cerveteri sarebbe stato sufficiente anche un pareggio ma i giallorossi hanno voluto la vittoria per regalare una soddisfazione ai propri tifosi. Il Borgo San Martino ha vissuto momenti di terrore sportivo, a pochi minuti dalla fine era sprofondato all’ultimo posto in classifica con conseguente retrocessione diretta, poi il pareggio in extremis del Monte Mario con l’Atletico Roma Nord ha evitato il peggio. E sarà proprio l’Atletico Roma Nord, ultimo in graduatoria insieme al Borgo San Martino, l’avversario dello spareggio in programma domenica prossima in campo neutro. Un match crudele, chi vincerà andrà a contendersi la salvezza in casa della DM 84 Cerveteri, la perdente scivolerà in Seconda Categoria. Comunque vada, calerà il sipario su un campionato che per le due società di Cerveteri è stato molto travagliato. La DM 84 ha patito il fatto di essere una matricola, ha gettato al vento molti punti per inesperienza, collezionando ben 19 sconfitte. Se ottenesse la permanenza in Prima Categoria avrebbe centrato l’obiettivo stagionale. Molto peggio il Borgo San Martino, incapace di vincere una partita fino a gennaio e poi autore di una rincorsa sfrenata. Con la prospettiva ora di doversi giocare il tutto per tutto prima nello spareggio e poi eventualmente con i “cugini” della DM 84 Cerveteri. Con cui hanno perduto entrambi i derby di campionato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA