Secondo successo di fila per la DM 84, primo in trasferta sul campo della Castrense. Mauti e Feligno, autori del goal, regalano ai tifosi un 2 a 0 tondo, generato da una prestazione pimpante. I giallorossi centrano un importante vittoria in chiave salvezza, compiendo un bel balzo in avanti. Partita giocata a viso aperto e con molta determinazione che ha permesso ai ragazzi di mister Francesco Campoli di avere la meglio in un campo insidioso. Con questa vittoria gli etruschi salgono a 11 punti, a ridosso del centro classifica.

«Non era facile, un plauso alla squadra che ha saputo affrontare con determinazione l'avversario. Testa al prossimo impegno, sperando di continuare cosi - ha raccontato il mister giallorosso».

