Non riesce a sbloccarsi la DM 84 Cerveteri, sconfitto in casa del Tarkna per 2-0. Altro passo falso per la compagine cerite, che fino ad ora non ha mai raccolto i tre punti. Momento difficile, sicuramente c'è qualcosa da rivedere, anche se domenica non è mancato impegno e determinazione. In classifica dopo 4 gare un solo punto conquistato, ma niente drammi.

«Diciamo che abbiamo avuto poca fortuna, in complesso ci siamo giocati la gara a Tarquinia. Siamo giovani, dobbiamo ambientarci a un girone in cui c'è tanta esperienza e molto agonismo. Ecco - dice il dg Andrea Oliva, ora bisogna riordinare le idee ed affrontare la prossima gara con il Castel Sant Elia nel modo più giusto, dando vita a una gara senza paure, con più spregiudicatezza. Sono convinto che risaliremo e vinceremo presto».

